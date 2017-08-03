ABD'de 240 bin kişi işsizlik maaşı için başvurdu

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre 29 Temmuz'da sona eren haftada işsizlik maaş başvurusunda bulunanların sayısı 5,000 kişi azaldı. Reuters anketine katılan uzmanlar başvuruların 242,000'e gerilemesini bekliyorlardı.

Bir önceki hafta için açıklanan işsizlik maaş başvuruları 239,000'den 240,000'e revize edildi. İstihdam maaş başvurularında 300,000 altındaki seviyeler istihdam piyasasının güçlendiğine işaret ediyor. Başvurular kesintisiz 126 haftadır bu eşiğin altında bulunuyor.

Ekonomistler sıkılaşan istihdam piyasasının Fed'in 4.2 trilyon dolarlık Hazine tahvillerini ve ipotek temintlı menkul kıymetlerini Eylül'de daraltmaya başlayacağı sinyallerini kuvvetlendirdiğine inanıyorlar. Fed'in düşük enflasyondan dolayı Aralık'tan önce faizleri artıramayacağı tahmin ediliyor.