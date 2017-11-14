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    ABD yüksek tansiyonu 13'e indirdi

    Deniz KILINÇ / DHA
    14.11.2017 - 23:06 | Son Güncelleme:

    ABD Kalp Derneği, önceki gün yaptığı açıklamada, tansiyon hastalarının daha erken tedavi edilebilmeleri için yüksek tansiyon sınırının “14’e 9”dan, “13’e 8”e indirildiğini açıkladı.

    Yayınlanan yeni yüksek tansiyon sınırı hastaların ilaç kullanmasını gerektirmezken, Amerikan Kalp Derneği Hipertansiyon ve Amerikan Kardiyoloji Koleji başyazarı Paul Whelton bir kişinin tansiyonu 13/8’e ulaştığında, normal bir insana göre kardiyovasküler karışıklık risklerinin ikiye katlandığını söyledi.

    Whelton konuyla ilgili, “Yeni sınır ilaç kullanımı gerektirmeden tansiyonunuzu düşük tutmanızı hatırlatan sarı bir ışık” dedi. Daha önce 50’li yaşlarındaki insanlar arasında yaygın bir hastalık olan yüksek tansiyonun yeni sınırının, 40’lı yaşlardaki nüfusta tansiyon hastalıklarını artırması bekleniyor. Sigara kullanımından sonra kalp hastalıklarının ikinci sebebi olan yüksek tansiyon, eski sınırla nüfusun yalnızca yüzde 32’sinde görülüyordu. Belirlenen yeni sınırla ise, Amerikan nüfusunun neredeyse yarısı yüksek tansiyon hastası sayıldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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