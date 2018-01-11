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    ABD yığınağa başladı: Hayalet uçaklar sevk edildi

    WASHINGTON/AA
    11.01.2018 - 20:53 | Son Güncelleme:

    ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Kuzey Kore tehdidine karşı 200 havacı asker ve üç B-2 hayalet tipi bombardıman uçağını Büyük Okyanus’taki Guam adasına gönderdiği bildirildi.

    Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 havacı ve üç B2 hayalet uçağı, Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bombardıman güvencesi ve caydırıcılık görevi kapsamında Guam Andersen Hava Üssü’ne sevk edildi.” ifadeleri kullanıldı.

    PSİKOLOJİK BASKI

    Uçakların adada ne kadar kalacağı bilgisine yer verilmedi. Sevkiyatın Kuzey Kore yönetimine Güney ile geçen hafta başlattığı görüşmelerde psikolojik baskı amacıyla yapıldığı yorumları yapılıyor.

    Dünyanın kilitlendiği yer: GuamDünyanın kilitlendiği yer: Guam

    ABD, birkaç B-1 Mızrak tipi bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Andersen Hava Üssü’ne ekim ayında da bir B-2 hayalet uçağını göndermişti. 

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