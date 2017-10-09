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ABD ‘vize’ gerilimi piyasaları vurdu

Zeynel BALCI / TEKNİK ANALİZ
09.10.2017 - 11:35 | Son Güncelleme:

ABD’nin dün akşam Türkiye’ye uygulamaya koyduğu ve Türkiye’nin aynı şekilde karşılık verdiği vize yasağı piyasaların haftaya gergin başlamasına neden oldu.

Euro/TL ve Altın (gramTL) fiyatında yeni zirveler oluşurken Dolar/TL kurundaki tepki yükselişi ivme kazandı. İlk olumsuz tepkiler sonrası yeni dengeler oluşmaya başladı. ABD-Türkiye arasında gerginliği artıracak yeni bir gelişme olamazsa nispeten daha sakin bir piyasa görebiliriz. Vize yasağının, zorlaşan gündem ve piyasalardaki iyimserliğin zayıflamaya başladığı bir döneme gelmesi olumsuz tepkilerin ve dalgalanmaların boyutunu artırdı.

ABD ‘vize’ gerilimi piyasaları vurdu

Dolar/TL kurunda 3.79 direnç noktası bir süre geçerliliğini koruyacaktır. Ancak geri çekilmelerde 3.64 seviyesinin üzerinde kalınması çıkış hareketinin gücünü koruması açsısından önemli olacak. Sonraki destek ve direnç noktaları 3.60 ve 3.94 seviyelerinde. Kısa dönem 3.64-3.79 bandı izlenebilir.

Euro/TL kurunda ise 4.48-4.50 trendi direni olarak önemli görülüyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. Geri çekilmelerde 4.26-4.21 seviyelerinin destek olarak işlev görmesi muhtemel.
ABD ‘vize’ gerilimi piyasaları vurdu


Altın(gram/TL) fiyatı, dış piyasalarda ons/dolar fiyatında son günlerdeki gerilemeye rağmen dolar/TL kurundaki hareketlenme nedeniyle yükselişini sürdürüyor. 154.4-155.7 seviyeleri direnç olarak bir süre etkisini sürdürebilir. Geri çekilmelerde ise tutunma noktaları 150.0 ve 146.5 seviyelerinde.
ABD ‘vize’ gerilimi piyasaları vurdu

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Etiketler: Vize krizi , Tur paketleri , Dolar ne kadar
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