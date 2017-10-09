ABD ‘vize’ gerilimi piyasaları vurdu

Euro/TL ve Altın (gramTL) fiyatında yeni zirveler oluşurken Dolar/TL kurundaki tepki yükselişi ivme kazandı. İlk olumsuz tepkiler sonrası yeni dengeler oluşmaya başladı. ABD-Türkiye arasında gerginliği artıracak yeni bir gelişme olamazsa nispeten daha sakin bir piyasa görebiliriz. Vize yasağının, zorlaşan gündem ve piyasalardaki iyimserliğin zayıflamaya başladığı bir döneme gelmesi olumsuz tepkilerin ve dalgalanmaların boyutunu artırdı.





Dolar/TL kurunda 3.79 direnç noktası bir süre geçerliliğini koruyacaktır. Ancak geri çekilmelerde 3.64 seviyesinin üzerinde kalınması çıkış hareketinin gücünü koruması açsısından önemli olacak. Sonraki destek ve direnç noktaları 3.60 ve 3.94 seviyelerinde. Kısa dönem 3.64-3.79 bandı izlenebilir.

Euro/TL kurunda ise 4.48-4.50 trendi direni olarak önemli görülüyor. Bu seviyelere hareketlenmelerde tekrar satışlar görülebilir. Geri çekilmelerde 4.26-4.21 seviyelerinin destek olarak işlev görmesi muhtemel.









Altın(gram/TL) fiyatı, dış piyasalarda ons/dolar fiyatında son günlerdeki gerilemeye rağmen dolar/TL kurundaki hareketlenme nedeniyle yükselişini sürdürüyor. 154.4-155.7 seviyeleri direnç olarak bir süre etkisini sürdürebilir. Geri çekilmelerde ise tutunma noktaları 150.0 ve 146.5 seviyelerinde.







