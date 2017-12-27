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    ABD ve Rusya Suriye krizini görüştü

    DHA
    27.12.2017 - 11:02 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un telefon görüşmesi yaparak Suriye'deki krizi görüştükleri açıklandı.

    Tillerson'un inisiyatifi üzerine gerçekleşen görüşme sonucunda Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde ülkedeki krizin çözümü için Suriye hükümeti ve muhalif birlikler arasında direk görüşmelerin sağlanması dahil olmak üzere atılacak adımlar değerlendirildi.

    Yapılan açıklamada, "Taraflar Kuzey Kore'deki nükleer denemelerin BM Güvenlik Konseyinin taleplerini ihlal ettiği konusunda hem fikirler. Lavrov bir kez daha Washington'un agresif tavırlarıyla Kuzey Kore krizinin tırmandırılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Yaptırım dilinden görüşme sürecine geçilmesinin gerekli olduğunun altı çizildi" denildi

     

    Etiketler: son dakika , Rus , RUS SUBAY
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