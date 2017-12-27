ABD ve Rusya Suriye krizini görüştü

Tillerson'un inisiyatifi üzerine gerçekleşen görüşme sonucunda Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde ülkedeki krizin çözümü için Suriye hükümeti ve muhalif birlikler arasında direk görüşmelerin sağlanması dahil olmak üzere atılacak adımlar değerlendirildi.

Yapılan açıklamada, "Taraflar Kuzey Kore'deki nükleer denemelerin BM Güvenlik Konseyinin taleplerini ihlal ettiği konusunda hem fikirler. Lavrov bir kez daha Washington'un agresif tavırlarıyla Kuzey Kore krizinin tırmandırılmasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Yaptırım dilinden görüşme sürecine geçilmesinin gerekli olduğunun altı çizildi" denildi