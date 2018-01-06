'ABD vakit varken yanlıştan dönmeli'

“Birkaç aydan bu yana ABD’de İranlı bir şarlatanın itirafçı yapıldığı bir dava sürüyordu. ABD yönetiminin yapması gereken bu şarlatanı Türkiye’ye iade ederek, sahip olduğu bilgileri ülkemizle paylaşmasıydı. İranlı şarlatanın doğruluğu meçhul sözde itiraflarıyla süren davanın sonucunda jürinin açıklamasıyla bir banka yöneticisi güya suçlu bulunmuştur. Suçlamaların içeriği ne olursa olsun davanın esas ve maksadı bize göre sakat olduğundan, kararın milletimiz nezdinde itibar ve inandırıcılığı yoktur. Zira suçlanan Türkiye’dir. Yargılama siyasidir, hukuki temel ve içerikten tamamıyla yoksundur. ABD yönetimi içine düştüğü yanlışı görmeli vakit varken bu yanlışından dönecek erdemi göstermelidir. PKK/PYD’yi binlerce TIR’lık sevkiyatlarla silahlandıran ABD, bu dava üzerinden gerçekte ne yapmaya çalışmaktadır? Varlığımızın ve dostluğumuzun değerini anlayamamış, farkına varamamış olanları da yeri geldiğinde yokluğumuzla terbiye etmesini de biliriz. Gerekirse bu uğurda canlar feda edilecek, ama teslim olunmayacaktır.”



