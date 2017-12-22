ABD uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolarlık Bitcoin satacak

ABD Başsavcılığı Utah Ofisi, şu anda değeri coinmarketcape göre yaklaşık 7 milyon dolar olan 513.1490393 bitcoinin (BTC) hepsini elden çıkarmayı planlıyor. Ayrıca değeri 1.27 milyon dolar olan yaklaşık aynı miktarda (512.9274588) bitcoin cashin (BCH) de satılması bekleniyor.



Mahkeme kararında, BTC ve BCHler hükümet hesabına transfer edilmiştir. Kriptopara birimlerinin işlem gördüğü pazarın hayli volatil olması sebebiyle BTC be BCHlerin değer kaybetme riskleri öngörülerek, ABD hükümeti bu kriptoparaları satmayı planlamaktadır denildi.



Operasyon sonucu açılan davada multi-milyon dolarlık bir uyuşturucu karteli işletmekle suçlanan Aaron Shamo Kasım 2016da hüküm giymişti. ABD bölge hakimi Dale Kimball ele geçirilen kriptoparaların satışını 12 Aralıkta onayladı.