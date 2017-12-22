Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolarlık Bitcoin satacak

    ABD uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolarlık Bitcoin satacak

    DHA
    22.12.2017 - 12:49 | Son Güncelleme:

    ABD hükümeti bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolara dolayında değeri olduğu belirtilen Bitcoinin tümünü satmayı planlıyor.

    ABD Başsavcılığı Utah Ofisi, şu anda değeri coinmarketcape göre yaklaşık 7 milyon dolar olan 513.1490393 bitcoinin (BTC) hepsini elden çıkarmayı planlıyor. Ayrıca değeri 1.27 milyon dolar olan yaklaşık aynı miktarda (512.9274588) bitcoin cashin (BCH) de satılması bekleniyor.

    Mahkeme kararında, BTC ve BCHler hükümet hesabına transfer edilmiştir. Kriptopara birimlerinin işlem gördüğü pazarın hayli volatil olması sebebiyle BTC be BCHlerin değer kaybetme riskleri öngörülerek, ABD hükümeti bu kriptoparaları satmayı planlamaktadır denildi.

    Operasyon sonucu açılan davada multi-milyon dolarlık bir uyuşturucu karteli işletmekle suçlanan Aaron Shamo Kasım 2016da hüküm giymişti. ABD bölge hakimi Dale Kimball ele geçirilen kriptoparaların satışını 12 Aralıkta onayladı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri