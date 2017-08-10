ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu Apple soruşturmasına başlıyor

Qualcomm, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) Apple Inc. soruşturmasına başladığını duyurdu. Soruşturma, Qualcomm'un 7 Temmuz'da yaptığı şikayet dilekçesindeki iddialar üzerine başlatıldı.



Soruşturma ile birlikte Apple'ın hukuksuz olarak ihraç ettiği ve sattığı iPhone ve iPad'lerin de arasında bulunduğu belirli elektronik cihazların altı adet Qualcomm patentini ihlal ettiği iddiası araştırılacak. Qualcomm ITC'den ürünlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ithalatının durdurulması için Kısıtlayıcı Giriş Yasağı (LEO) ve Qualcomm iş ortakları haricindeki firmalardan tedarik edilen hücresel taban-bant işlemcileri kullanan iPhone'ların ve iPad'lerin satışını ve reklamının yapılmasını engelleyecek bir Haksız Uygulamayı Durdurma Emri çıkarılmasını istiyor.



Qualcomm genel başkan yardımcısı ve danışmanı Don Rosenberg konuyla ilgili olarak “Qualcomm ITC'nin Apple'ın hukuksuz ticaret faaliyetlerinin ve Qualcomm'un patentlerini kullanan ürünlerin izinsiz ihracatının araştırılması kararından ötürü çok memnunuz. ITC'nin Apple'ın halen süren entelektüel mülkiyet hak ihlallerini soruşturmasını çabucak tamamlamasını ve komisyonun bu sıkıntıyı gidermesini dört gözle bekliyoruz.” dedi.



7 temmuzda ITC'ye yapılan şikayetin haricinde Qualcomm ayrıca Güney Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyla ITC şikâyet başvurusunda adı geçen ve Apple'ın ihlal ettiği altı patentin araştırılmasını istedi. Qualcomm Apple'a patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Almanya'da dava açmıştı. 17 temmuzda başlayan davada Almanya'ya ihraç edilmiş ve satılan iPhone'lardan doğan zararların karşılanması ve ihtiyati tedbir konulması istenmişti.