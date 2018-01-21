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    ABD: Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz

    Cansu ÇAMLIBEL/WASHINGTON
    21.01.2018 - 01:38 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE’nin Suriye’de Afrin’e yönelik Zeytin Dalı operasyonuna başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan açıklama geldi.

    ABD: Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruzPentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye’nin ABD tarafından yabancı bir terör örgütü olarak tanınan PKK’ya ilişkin güvenlik kaygılarını anladıklarını söylerek, “ABD, PKK’ya herhangi bir destek sağlamıyor” ifadelerini kullandı.

    ‘DEAŞ’A ODAKLANIN’

    Rankine-Galloway, ABD öncülüğündeki koalisyonun Afrin’de devam eden bir operasyonu olmadığına vurgu yaparak, ülkesinin bu bölgedeki gelişmelere müdahil olmasının söz konusu olmadığını ima etti. Açıklamada, “Bütün tarafları gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya ve en önemli iş olan DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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