Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD: Türkiye'nin Afrin'de YPG'yi vurduğuna dair haberler...

    ABD: Türkiye'nin Afrin'de YPG'yi vurduğuna dair haberler...

    Cansu ÇAMLIBEL
    16.01.2018 - 23:54 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert basın toplantısında soruları yanıtlarken, Türkiye'nin Afrin'deki PYD mevzilerini vurduğuna dair bir bilgiye sahip olmadığını belirtti. Nauert ayrıca Kanada'da gerçekleşecek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rex Tillerson görüşmesine de dikkat çekti. Bugün bir diğer ABD kurumu olan, Pentagon'dan yapılan flaş açıklamada da Afrin'deki PYD unsurlarının desteklenmediği ve DEAŞ ile mücadele operasyonlarının parçası olarak görülmediği açıklanmıştı.

    ABD: Türkiyenin Afrinde YPGyi vurduğuna dair haberler...ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’deki YPG mevzilerini vurduğuna dair haberleri doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

    Nauert’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SDG’den kurulacak sınır gücünü ‘terör ordusu’ olarak nitelendiği hatırlatılarak Türkiye’nin Afrin’e müdahalesi söz konusu olursa ABD’nin ne yapacağı da soruldu.

    ‘Türkiye çok önemli ve değerli bir NATO ülkesi’ diyen Nauert, bugün Vancouver’da ABD Dışiişleri Bakanı Tillerson ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun görüşeceğini hatırlattı.

    Nauert, “ABD’nin Suriye’de olmasının sebebi DEAŞ’la mücadele. Suriye’deki bütün faaliyetlerimiz bu ülkenin içine yöneliktir” dedi.

    BİR AÇIKLAMA DA DIŞİŞLERİ’NDEN

    ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert Türkiye’nin Afrin’deki YPG mevzilerini vurduğuna dair haberleri doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Nauert’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SDG’den kurulacak sınır gücünü ‘terör ordusu’ olarak nitelendiği hatırlatılarak Türkiye’nin Afrin’e müdahalesi söz konusu olursa ABD’nin ne yapacağı soruldu. “Türkiye çok önemli ve değerli bir NATO ülkesi” diyen Nauert, özetle şöyle konuştu:

    “Suriye Demokratik Güçleri ile müdahil olduğumuz faaliyetlerin hepsi Suriyesınırlarının içinde. Özelikle vurgulamak isterim; sadece sınırların içinde. Önemli olan DEAŞ’ı yenmek. Biz – ki biz derken 72 üyeli DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonu kastediyorum – DEAŞ’ın daha önce olduğu gibi kök salmasını ve Suriye’yi daha da istikrarsız bir hale getirmesini engellemeye çalışıyoruz.”

    Freedom House raporunda Türkiye’nin ‘özgür olmayan ülkeler’ kategorisine düşürülmesinin sorulması üzerine ise Nauert, “Freedom House raporunun farkındayız. Uzun zamandır Türkiye’deki bazı gelişmelerden duyduğumuz endişeyi dile getiriyoruz. Türk hükümetinin kendisi gibi düşünmeyenleri ve ifade özgürlüklerini hedef alan eylemleri konusund endişeliyiz” dedi.

    ABD’den tansiyon düşürmeye yönelik açıklamalarABD’den tansiyon düşürmeye yönelik açıklamalar

    ABDden peş peşe dikkat çeken Afrin açıklamalarıABD'den peş peşe dikkat çeken Afrin açıklamaları

    Etiketler: gazetehaberleri , PYD
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri