ABD-Türkiye vize krizi eğitimi de etkiledi... Öğrenciler gidemiyor, üniversiteler fuara gelemiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizi, eğitim alanını da yakından ilgilendiriyor. Her yıl binlerce öğrenci dil öğrenmek, lisans ve lisansüstü eğitim almak için ABD’nin yolunu tutuyor. Yaşanan restleşmenin ardından vize başvurusu yapacak veya onay bekleyen öğrencilerin gözü kulağı da yetkililere çevrildi. Türkiye’de faaliyet gösteren kurumlar ise bekleyişte.

ÖĞRENCİLER NE YAPACAĞINI BİLMİYOR



Türk Kültür Vakfı AFS Kültürlerarası Değişim Programı’ndan yetkililer, ABD ile Türkiye arasında lise öğrencileri için yapılan kültürlerarası değişim programlarına yönelik Hürriyet’e bilgi verdi. Kurum temsilcilerinin aktardığına göre, Türkiye’den her yıl devlet ve özel okullardan 500 civarında lise öğrencisi ABD’ye gidiyor. Oradan da yabancı öğrenciler geliyor. Programlar bir eğitim yılını kapsıyor. Vakıf aracılığıyla bu yıl karşılıklı olarak 100 öğrencinin değişim programına katıldığını anlatan yetkililer, “40 yılı aşkın sürede 11 bin Türk ve yabancı öğrenci bu programlardan yararlandı. Bu senenin öğrencileri eylülde yurtdışına çıktı. Ancak gelecek eğitim yılının başvuru işlemleri ekim ve kasımda yapılıyor. Bu nedenle alınan karar bu öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Ne yapacaklarını şu an bilmiyorlar. Bizler de gelişmeleri yakından takip ediyor ve bekliyoruz” diyor.

10 ABD ÜNİVERSİTESİNDEN İPTAL KARARI

İEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar ise, “Bu durum çok vahim. Yılda en az 20 bin öğrenci ABD’ye gidiyor. Bunların 10 bini dil eğitimi, 7 bini üniversite, 5 bini Work and Travel amaçlı.

Ocakta ders başı yapacaklar arasında vize bekleyenler var. Onlara Gürcistan, Ukrayna gibi komşu ülkelerden başvurmalarını öneriyoruz. 23-30 Ekim arasında üç şehirde yurtdışı eğitim fuarı düzenleyeceğiz. Buraya 25 ülkeden 170 kurum gelecek. ABD’den 30 üniversite ve kolej katılacaktı. Şimdiden 10 üniversite katılımını iptal etti. Türkiye’nin aldığı karar da bunda etkili” diye konuşuyor.

DİL İÇİN ALTERNATİF SUNUYORUZ



Education First (EF) Türkiye Müdürü Şükran Bahadır da, vize aşamasında öğrencilerin bilgi için aradığını ve onlara farklı alternatifler sunduklarını anlatarak, şunları söylüyor:

“Gelişmeleri yakından izliyoruz. Öğrenciler yurtdışına farklı amaçlarla gidiyor. Work and Travel, üniversiteye hazırlık, lisansüstü eğitim, dil okulları gibi. Üç tür öğrenci grubu var. Vize alıp gidenler, vize aşamasında olanlar ve başvuru yapacaklar. Amerika’da olanlar eğitimlerine devam ediyor. Ancak vize aşamasında olan ve yeni başvuru yapacaklar bu durumdan etkilenecek. Onlara İngiltere, Kanada, Malta gibi farklı ülkelerde alternatif sunuyoruz.”

HER YIL 13 BİN ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTE İÇİN ABD’YE BAŞVURUYOR

ASBA Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Genel Müdürü Aslıhan Özenç de şu bilgileri veriyor:

“Lisans ve yüksek lisans için, yani akademik eğitim için her yıl yaklaşık 20 bin öğrenci ABD’ye gidiyor. Sonbahar dönemi için öğrenciler ABD’ye gitti. Ancak ilkbahar dönemi başvuruları ocak ayında.

Umarım bu kriz bir an önce çözülür. Yoksa öğrenciler büyük mağduriyet yaşar. Çünkü ABD’de ocakta başlayacak okuldan kabul alan bir öğrencinin bu sıralar vizeye başvurması gerekiyor. En azından öğrencilere verilen F1 (eğitim vizesi) bu kapsamın dışında bırakılabilir. Ancak şu an bu belli değil.”

KONFERANS İPTALLERİ BAŞLADI

Yaşanan kriz üniversiteleri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle öğrenciler ve akademisyenlerin yurtdışında gerçekleştirecekleri konferans, eğitim programları, akademik çalışmalar durumdan olumsuz etkilenecek. Türkiye’de düzenlenecek konferanslar için de katılım iptallerinin yaşanmaya başlandığı öğrenildi.



MAĞDUR ÖĞRENCİLER NE DİYOR?

Work and Travel programına başvuran Onur Dönmez, “Site havuzlarında can kurtaran olarak çalışmak için kayıt yaptım. Ön kayda 200 Dolar ödedim. 3 bin Dolar bütçe ayırdım. Konsolosluğa başvuru işlemleri için evraklarımı tamamlıyordum, bu olay patlak verdi. Şimdi ne olacak, hiçbir fikrim yok. Mecbur bekleyeceğim” dedi.

Adının yazılmasını istemeyen başka bir öğrenci ise, “ABD’de dil okuluna gidecektim. 12 Ekim’de konsolosluk randevum vardı. Elçilikten kamuoyuna yapılan açıklamanın maili geldi. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.