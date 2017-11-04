FBI Trump'ın Rusya bağlantısını Kıbrıs'ta arıyor

Kıbrıs Rum yönetimi, Trump’ın kampanya müdürü ve şirketleriyle ilgili kendi soruşturmasını yürütüyor. Rumlara güvenmeyen FBI’ın, “soruşturmaya destek vermek istiyoruz” gerekçesiyle 3 kez sorgulara katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

AVUKATLAR VE BANKACILAR

Cyprus Mail gazetesi, FBI’ın sözlü olarak yaptığı talebe Rum yönetiminin direndiği ve FBI’a izin vermediğini yazdı. Gazeteye konuşan bir Rum polis yetkilisi, FBI’ın Başkan Donald Trump’ın eski kampanya müdürüne ait şirketlerdeki Rum avukat ve bankacıları sorgulamak istediğini söyledi.

GAYRİMENKULLER VE CİPLER

Aralarında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı dahil 12 ayrı suçtan yargılanan Başkan Trump’ın eski kampanya müdürü Paul Manafort ve ortağı Richard Gates’in, kara para trafiğini Kıbrıs Rum yönetiminde 6’sı kapatılan 12 şirket üzerinden gerçekleştirdiği belirtiliyor.

UKRAYNA DİKTATÖRÜ, RUS OLİGARKLAR

Manafort ve ortağı Gates, Rusya lideri Vladimir Putin’in yakın dostu Ukrayna’nın devrik lideri Viktor Yanukoviç ve Rus milyarderlere (oligark) danışmanlık yapmak, Rus ajanlarla temas kurmak, Rusya ve Ukrayna’dan gelen kara parayı, Rum kesimindeki şirketleri üzerinden ABD’ye göndermekle suçlanıyor. Manafort’un Rum kesiminden gönderdiği 18 milyon dolarla ABD’de gayrimenkul yatırımları yaptığı, lüks otomobiller aldığı kaydedildi.

Manafort ve Gates’le birlikte aynı soruşturmada tutuklanan Trump’ın eski danışmanı Yunan asıllı George Papapopulos, Rus ajanlarla temas kurduğunu doğruladı ve geçmişte bu konuda yalan söylediğini itiraf etti. Papadopulos’un da Manafort ve Gates gibi Kıbrıs Rum yönetiminde banka hesapları olduğu ortaya çıktı.

RUMLARIN SABIKA LİSTESİ UZUN

Rusya ile yakın bağları bulunan Kıbrıs Rum yönetiminin adı, kara para skandalları ya da soruşturmalarda sıklıkla geçiyor. Akla ilk gelen örneklerden biri Sırbistan’ın eski diktatörü Slobodan Miloseviç’in kaçırdığı ve Rum kesiminde izini kaybettirdiği milyon dolarlar. Sırbistan hükümeti 2006 yılında Miloseviç’in 1990’lı yıllarda ülkesinden çuvallarla kaçırdığı milyonlarca doların peşine düşmüş, ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Paranın Rumların müteveffa lideri Tasos Papadopulos’a ait şirketler üzerinden buharlaştığı ileri sürülmüştü.