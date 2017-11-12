Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD tarihindeki en genç siyasetçi bir Türk oldu!

    ABD tarihindeki en genç siyasetçi bir Türk oldu!

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 10:18 | Son Güncelleme:

    ABD'de doğup büyüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hacıbey Çatalbaşoğlu, Belediye Meclis Üyeliğine seçilerek ABD tarihindeki en genç siyasetçi ünvanına sahip oldu. Çatalbaşoğlu, ABD genelinde yapılan yerel yönetim seçimlerinde Demokrat Parti 3. sıradan Connecticut eyaletine bağlı New Haven kenti Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

    ABD genelinde hafta içi yapılan yerel yönetim seçimlerinde, Demokrat Parti 3. sıradan Connecticut Eyaleti’ne bağlı New Haven kenti belediye meclis üyeliğine aday olan Hacıbey Çatalbaşoğlu seçimi kazandı. Amerikan tarihinde en genç belediye meclis üyesi olan Türkiye kökenli Çatalbaşoğlu, aynı zamanda Yale Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okuyor. Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Çatalbaşoğlu, doğma büyüme New Haven’lı.

    KAPI KAPI DOLAŞTI

    Habertürk'ün haberine göre, seçimler öncesinde ciddi bir kampanya yürüten Çatalbaşoğlu kapı kapı, dükkân dükkân dolaşarak New Haven halkından oy istemiş. New Haven Belediye Başkanı Toni Harp’ın desteğini de alan Çatalbaşoğlu seçimin ardından, “Türk-Amerikan toplumuna ve New Haven halkına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. 

    "Sadece 19 yaşındasınız ve Amerikan tarihindeki en genç siyasetçi oldunuz. Nasıl bir his?" sorusuna yanıt veren Çatalbaşoğlu, "Harika. Toplumumuza ne seviyede olursa olsun yardım edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Seçim sonucumu bir zafer olarak düşünmek istemiyorum, bu sadece birlikte büyüdü- ğüm insanlara yardım etmek için bir başka yol diye düşünüyorum. Çocukken belediye başkanımız için çalışırdım, geçen yazsa Washington D.C.’de senatörümüz için çalıştım. Bu da toplumumuz için çalışmanın bir başka yolu. Kendimi bir siyasetçi olarak addetmiyorum. Tüm yaptığım, toplumumuza yardımcı olmak ve bunu şu an için mümkün olan en etkili yolla, belediye meclisi üyeliği ile yapabilmek. Toplumum için olabildiğince aktif olabilmek istiyorum. "

    "Ailesinin Giresun, Yağlıdere’den 1990’larda göç ettiğini söyleyen Çatalbaşoğlu, "Brick Oven Pizza adlı bir restoranımız var. Ben de derslerden fırsat buldukça zaman zaman orada çalışıyorum. Türkçe konuşabiliyorum ama çok iyi seviyede değil. İngilizce benim anadilim değildi. Bu yüzden çocuk yaşta kendi ayaklarım üzerinde durmak kesinlikle zordu. Ancak Türk olmak, inanıyorum ki kalablık arasında farklı olduğumu göstermeme yardımcı oldu. " dedi. 

    Etiketler: son dakika , türk aday , seçildi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri