ABD tarihindeki en genç siyasetçi bir Türk oldu!

ABD genelinde hafta içi yapılan yerel yönetim seçimlerinde, Demokrat Parti 3. sıradan Connecticut Eyaleti’ne bağlı New Haven kenti belediye meclis üyeliğine aday olan Hacıbey Çatalbaşoğlu seçimi kazandı. Amerikan tarihinde en genç belediye meclis üyesi olan Türkiye kökenli Çatalbaşoğlu, aynı zamanda Yale Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okuyor. Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Çatalbaşoğlu, doğma büyüme New Haven’lı.

KAPI KAPI DOLAŞTI

Habertürk'ün haberine göre, seçimler öncesinde ciddi bir kampanya yürüten Çatalbaşoğlu kapı kapı, dükkân dükkân dolaşarak New Haven halkından oy istemiş. New Haven Belediye Başkanı Toni Harp’ın desteğini de alan Çatalbaşoğlu seçimin ardından, “Türk-Amerikan toplumuna ve New Haven halkına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Sadece 19 yaşındasınız ve Amerikan tarihindeki en genç siyasetçi oldunuz. Nasıl bir his?" sorusuna yanıt veren Çatalbaşoğlu, "Harika. Toplumumuza ne seviyede olursa olsun yardım edecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. Seçim sonucumu bir zafer olarak düşünmek istemiyorum, bu sadece birlikte büyüdü- ğüm insanlara yardım etmek için bir başka yol diye düşünüyorum. Çocukken belediye başkanımız için çalışırdım, geçen yazsa Washington D.C.’de senatörümüz için çalıştım. Bu da toplumumuz için çalışmanın bir başka yolu. Kendimi bir siyasetçi olarak addetmiyorum. Tüm yaptığım, toplumumuza yardımcı olmak ve bunu şu an için mümkün olan en etkili yolla, belediye meclisi üyeliği ile yapabilmek. Toplumum için olabildiğince aktif olabilmek istiyorum. "

"Ailesinin Giresun, Yağlıdere’den 1990’larda göç ettiğini söyleyen Çatalbaşoğlu, "Brick Oven Pizza adlı bir restoranımız var. Ben de derslerden fırsat buldukça zaman zaman orada çalışıyorum. Türkçe konuşabiliyorum ama çok iyi seviyede değil. İngilizce benim anadilim değildi. Bu yüzden çocuk yaşta kendi ayaklarım üzerinde durmak kesinlikle zordu. Ancak Türk olmak, inanıyorum ki kalablık arasında farklı olduğumu göstermeme yardımcı oldu. " dedi.