ABD Senatosu’ndan Türkiye mektubu

Kongredeki derin kutuplaşmaya rağmen son dönemde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar’ın üzerinde nadiren uzlaştığı konuların başında Türkiye geliyor. ABD Senatosu’nun ağır toplarından Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi John McCain ile Senato’nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez ortak imzayla ABD Başkanı Donald Trump’a bir Türkiye mektubu gönderdi. Demokrat ve Cumhuriyetçi 12 senatörün daha altına imza koyduğu mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’de vize hizmetlerini askıya alma kararının desteklendiği vurgulandı. 24 Ekim 2017 tarihli mektupta özetle şöyle denildi: “Size Türkiye’de insan hakları alanında devam eden erozyon ve demokratik değerlerin gerilemesinden duyduğumuz derin kaygıyı dile getirmek için yazıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki misyonlarımızda vize hizmetlerini askıya alma kararını destekliyoruz. Ancak bu kararın Türk toplumunda bu hizmetlere ihtiyacı olan kimseler üzerindeki potansiyel etkilerini de hafifletmenizi teşvik ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ABD’nin bu tür bir davranışı tolere etmeyeceğine ve iki ülke arasındaki herhangi bir işbirliğinin insan hakları ve hukuk üstünlüğü ortak paydasına dayanması gerektiğine dair açık bir mesaj göndermenizi talep ediyoruz.”