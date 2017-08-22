ABD Savunma Bakanı Bağdat'ta

Ziyaret Irak'ın Telafer kentini DEAŞ'ten geri almak için başlattığı taarruzun birkaç gün sonrasına rastlıyor.

ABD'li adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, Mattis'in Başbakan Haydar Abadi ve Savunma Bakanı Arfal el Hayali ile DEAŞ'ın Irak'taki kentlerini yitirdikten sonra ülkedeki ABD'li güçlerin istikrar kazandırıcı nasıl bir rol oynayabileceğini görüşeceklerini ifade ettiler.

Bir ABD'li yetkili de Mattis'in Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye bağımsızlık referandumunu ertelemesi için baskı yapacağını belirtti.

Pentagon Mattis'in bu ay içinde Ürdün, Türkiye ve Ukrayna'yı kapsayan yurtdışı gezisine çıkacağı açıklamıştı.

Mattis, Telafer'i geri aldıktan sonra Iraklı güçlerin Fırat vadisinin batısına doğru ilerleyeceğini ve Iraklı güçlerin aynı anda birden fazla harekat düzenleyebilecek yetkinliğe sahip olduğunu ifade etti.