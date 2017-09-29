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    ABD Sağlık Bakanı Tom Price istifa etti

    WASHINGTON (AA)
    29.09.2017 - 23:51 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Donald Trump'ın, özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı gerekçesiyle eleştirilen Sağlık Bakanı Tom Price'ın istifasını kabul ettiği bildirildi.

    Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. 

    Açıklamada, "Sağlık Bakanı Thomas Price bugün istifasını sundu ve Başkan da bu istifayı kabul etti. Başkan bugün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Don Wright'ı vekaleten bakanlığa atamayı düşünmektedir." ifadelerine yer verildi. 

    Wright'ın son olarak Sağlık Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi. 

    Price, bazı özel seyahatlerinde kamuya ait jetleri kullandığı ve binlerce dolarlık uçuş masraflarını federal bütçeye ödettiği iddialarıyla ilgili yoğun şekilde eleştiriliyordu. ABD Kongresinde de Price'ın kamuya ait jetleri kullanmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. 

    Etiketler: abd , sağlık bakanı , tom price , istifa
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