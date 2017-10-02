ABD: 'Referandumu tanımıyoruz'

Yapılan açıklamada, "Oylama süreci ve sonuçları meşruluktan uzaktır ve ABD birleşik, federal, demokratik, refah içinde bir Irak'ı desteklemeyi sürdürmektedir.Bu tek taraflı adımın olası olumsuz sonuçlarına ilişkin endişemiz sürmektedir. Referandumdan önce ABD, bölgedeki Kürt halkının istikrar ve refahının teşvik edilmesi ve daha verimli bir çevre oluşturulması için hem IKBY, hem de Bağdat merkezi hükümetiyle çalışmalarda bulunmuştur. En nihayetinde, bu referandumda olduğu gibi tek taraflı tedbirlerle ulaşılamaz." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada, ABD'nin karşılıklı suçlamalar ve eylem tehditlerinin seslendirilmesine itidal çağrısında bulunduğu açıklandı.

Açıklamanın devamın şu ifadeler yer aldı:

"DEAŞ ile mücadele henüz bitmemiştir ve radikal gruplar istikrarsızlık ve ihtilafları kullanmaya çalışmaktadır. Iraklı partnerlerimizi, DEAŞ'ı bertaraf etmeye odaklanmaya çağırıyoruz. ABD, bütün Irak halkına daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla, bütün tarafları yapıcı bir diyalog içine girmeye teşvik ediyor. .