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    ABD: Referanduma kesinlikle karşıyız

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 12:17Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 12:17

    ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett McGurk, ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna 'kesinlikle karşı' olduğunu söyledi.

    Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre, Washington'daki özel brifingde konuşan McGurk, "Biz referandumun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz. Bu vakitsiz. İyi hazırlanmamış. Sadece, Peşmerge ve Irak güvenlik güçleri ile tam iş birliği içinde çatışmaların DEAŞ'a karşı sürmesi gerektiği Havice'den bahsettim. Bunun (referandumun) potansiyel olarak yıkıcı sonuçları olabilir" dedi.

    "O nedenle açıkçası Iraklı liderlerle bu konuda çok ayrıntılı olarak görüşüyoruz. Dışişleri Bakanı (Rex) Tillerson son birkaç günde bu konuda bir dizi önemli telefon görüşmesi yaptı" diye sözlerini sürdüren McGurk, "Bakın, şu anda Kürt yetkililerin 25 Eylül'de yapmak istediklerini açıkladığı bu referanduma odaklandık. Bu ABD'nin kesinlikle karşı çıktığı bir şey" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: ABD , ırak , referandum , IKBY
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