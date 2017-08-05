ABD: Rakka'da 2 bin DEAŞlı var

05 Ağustos 2017 - 09:11Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 09:12
ABD'nin DEAŞ ile mücadeledeki özel temsilcisi Brett Mcgurk, Rakka'da 2 bin kadar DEAŞ'lı teröristin kaldığını açıkladı. McGurk, haziran ayında başlayan operasyonun ardından Rakka'nın yüzde 45'inin terör örgütü DEAŞ'ın elinden alındığını ifade etti.
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