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    ABD: Rakka'da 2 bin DEAŞlı var

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 09:11Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 09:12

    ABD'nin DEAŞ ile mücadeledeki özel temsilcisi Brett Mcgurk, Rakka'da 2 bin kadar DEAŞ'lı teröristin kaldığını açıkladı. McGurk, haziran ayında başlayan operasyonun ardından Rakka'nın yüzde 45'inin terör örgütü DEAŞ'ın elinden alındığını ifade etti.

    ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçlerini, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'a karşı mücadele amacıyla kurmuştu. 

    DEAŞ, Rakka'yı 2014 yılında ele geçirerek fiili başkenti ilan etmişti. 

    Etiketler: abd , suriye , rakka
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