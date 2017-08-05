ABD: Rakka'da 2 bin DEAŞlı var

ABD'nin DEAŞ ile mücadeledeki özel temsilcisi Brett Mcgurk, Rakka'da 2 bin kadar DEAŞ'lı teröristin kaldığını açıkladı. McGurk, haziran ayında başlayan operasyonun ardından Rakka'nın yüzde 45'inin terör örgütü DEAŞ'ın elinden alındığını ifade etti.

ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçlerini, Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'a karşı mücadele amacıyla kurmuştu. DEAŞ, Rakka'yı 2014 yılında ele geçirerek fiili başkenti ilan etmişti.