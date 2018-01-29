Facebook profiline yüklemiş... ABD radarına takıldı, İstanbul'da çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre ABD National Center for Missing and Exploited Children’ a (Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi) üye olan Facebook Twitter gibi servis sağlayıcıları kuruma H.Ş.’nin pornografik çocuk fotoğrafı yüklediğini bildirdi.

Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çocuğun cinsel istismarı konulu raporuyla suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında 35 yaşındaki H.Ş.’nin telefon numarası ve mail adresi bildirilerek 05 Haziran 2014 tarihinde saat 07:07 sularında içerisinde çocuğun bulunduğu pornografik fotoğrafı ‘Facebook’ profiline yüklendiği kaydedildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gelen yazıda ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi tarafından bildirilen telefon numarasının H.Ş. adına kayıtlı olduğu kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve H.Ş.’nin müsnet suçu işlediği kaydedilen iddianamede şüphelinin ‘müstehcenlik’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya davetiye çıkarılmasına rağmen H.Ş. gelmedi. Mahkeme, H.Ş. hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Öte yandan söz konusu görüntü hakkında ‘müstehcenlik’ yönünden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.