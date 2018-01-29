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    Facebook profiline yüklemiş... ABD radarına takıldı, İstanbul'da çıktı

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    29.01.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da yaşayan H.Ş., (35) ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi’nin radarına takıldı. 3,5 yıl önce sosyal medya hesaplarına çocuk pornosu fotoğrafları yüklediği bilgilerinin Türkiye’ye gönderilmesi üzerine H.Ş. hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugüne kadar yakalanamayan H.Ş. hakkında mahkeme zorla getirilme kararı çıkardı.

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre ABD National Center for Missing and Exploited Children’ a (Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi) üye olan Facebook Twitter gibi servis sağlayıcıları kuruma H.Ş.’nin pornografik çocuk fotoğrafı yüklediğini bildirdi.

    Facebook profiline yüklemiş... ABD radarına takıldı, İstanbulda çıktıBunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, çocuğun cinsel istismarı konulu raporuyla suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında 35 yaşındaki H.Ş.’nin telefon numarası ve mail adresi bildirilerek 05 Haziran 2014 tarihinde saat 07:07 sularında içerisinde çocuğun bulunduğu pornografik fotoğrafı ‘Facebook’ profiline yüklendiği kaydedildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gelen yazıda ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi tarafından bildirilen telefon numarasının H.Ş. adına kayıtlı olduğu kaydedildi.

    Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve H.Ş.’nin müsnet suçu işlediği kaydedilen iddianamede şüphelinin ‘müstehcenlik’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi

    Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya davetiye çıkarılmasına rağmen H.Ş. gelmedi. Mahkeme, H.Ş. hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Öte yandan söz konusu görüntü hakkında ‘müstehcenlik’ yönünden bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

    Etiketler: çocuk pornocusu , istanbul , son dakika
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