'ABD-PKK-YPG stratejik ortak'

Adan, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi: “ABD’nin desteğiyle Rakka’ya yerleşen YPG’lilerin, şehir sokaklarında PKK paçavrası ve bebek katilinin resimlerini açması; ABD’nin samimiyetsizliğini göstermiştir. Anlaşılan odur ki; YPG, PKK ve ABD stratejik ortak olmuşlardır. PKK’yı kendine taşeron seçenler, yanlış hesap içindedirler. DAEŞ’le mücadele adı altında terör örgütlerini palazlandırmak, bölgeye hiçbir biçimde istikrar getirmeyecektir. Türkiye’yi kaybetmenin maliyeti, sanıldığından ağır olur.”