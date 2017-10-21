Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>'ABD-PKK-YPG stratejik ortak'

    'ABD-PKK-YPG stratejik ortak'

    ANKARA
    21.10.2017 - 23:52 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Rakka’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan posterleri açılmasına sert tepki gösterdi.

    Adan, dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi: “ABD’nin desteğiyle Rakka’ya yerleşen YPG’lilerin, şehir sokaklarında PKK paçavrası ve bebek katilinin resimlerini açması; ABD’nin samimiyetsizliğini göstermiştir. Anlaşılan odur ki; YPG, PKK ve ABD stratejik ortak olmuşlardır. PKK’yı kendine taşeron seçenler, yanlış hesap içindedirler. DAEŞ’le mücadele adı altında terör örgütlerini palazlandırmak, bölgeye hiçbir biçimde istikrar getirmeyecektir. Türkiye’yi kaybetmenin maliyeti, sanıldığından ağır olur.”

    Etiketler: MHP , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri