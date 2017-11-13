ABD peşmergeye yardım için 'bütünlük' şartını kaldırdı!

Kongrenin aldığı kararın ardından 365 milyon dolarlık askeri yardım, şartsız olarak Peşmerge güçlerine gönderileceği ifade ediliyor.

Orta Doğu odaklı haber yapan Al Monitor haber portalı “ABD kongresinin Peşmerge güçlerine yardım için attığı bu adım çok önemlidir ve tavrında değişikliğe gittiğinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

Kongre üyeleri tarafından konuyla ilgili hazırlanan raporda, Washington’un, Irak ve Suriye politikalarını gözden geçirilmesi istenirken Kürt yönetimine saldırılarda bulunan İran destekli paramiliter güç Haşdi Şabi ile Peşmerge arasındaki çatışmalardan endişe duyulduğu vurgulandı.