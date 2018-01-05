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    ABD, Pakistan’a yardımı askıya aldı

    Hürriyet Haber
    05.01.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’a ‘güvenlik yardımını’ askıya aldığını duyurdu.

    Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, “Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan’a güvenlik yardımını askıya alıyoruz” ifadesini kullandı. Sözcü Nauert, toplam ne kadar yardımın kesileceğini ise belirtmedi. ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ocak’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad yönetimini “teröristlere güvenli bölge sağlamakla” suçlamıştı. ABD Başkanı, Pakistan’a bu yıl içinde yapılacak 255 milyon dolarlık (955 milyon TL) yardımı askıya alacağını belirtmişti. Bu arada ABD yönetimi, Pakistan’ı “dini özgürlükleri şiddetle ihlal ettiği” gerekçesiyle “Özel İzleme” listesine de ekledi. Washington’dan gelen bu haberlere İslamabad’dan tepki geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump’ın açıklamaları hakkında “ABD, Hindistan’ın ağzıyla konuşuyor” dedi. Asıf, Pakistan’ın, ABD ile yaşanan gerginliği diyalog yoluyla çözmekten yana olduğunu ancak ülkesinin gösterdiği sabrın zayıflık olarak algılanmaması gerektiğini kaydetti.

    Etiketler: gazetehaberleri
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