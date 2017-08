ABD ordusundan ırkçılık uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde haftasonunda düzenlenen gösterilerde aşırı sağcıların yol açtığı şiddet olayları sonrası ırkçı grupları yeterince güçlü kınamamakla suçlanırken, Amerikan ordusunun 5 kuvvet komutanı Twitter hesaplarından ortak tepki verdi.



Komutanlar, ABD’nin değerlerinin ırkçı nefretle uyuşmadığını vurguladı. İlk açıklamayı cumartesi gecesi Donanma Komutanı Oramiral John Richardson yapmıştı. Diğer 4 komutan ise Trump’ın salı günü ırkçılık karşıtı göstericilerin de suçlu olduğunu söylemesinin ardından Richardson’a katıldı. Komutanlar şunları yazdı:



Donanma Komutanı Oramiral John Richardson: Charlottesville’deki olaylar kabul edilemez ve hoşgörü gösterilmemeli. ABD Donanması hoşgörüsüzlüğe ve nefrete daima karşı durur.



Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral Robert B. Neller: Deniz Piyadeleri’nde ırkçı nefret ya da aşırıcılığa yer yok. Temel değerlerimiz onur, cesaret ve adanmışlık, deniz piyadelerinin yaşam ve davranış biçimini şekillendiriyor.



Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley: Kara Kuvvetleri, saflarımızda ırkçılığa, aşırıcılığa ya da nefrete müsamaha göstermez. Bu, değerlerimize ve 1775’ten beri savunduğumuz her şeye aykırıdır.



Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dave Goldfein: Birlikte olduğumuzda her zaman daha güçlüyüz ifadesinde çalışma arkadaşım kuvvet komutanlarının yanındayım. Bizi havacı yapan budur.



Ulusal Muhafız Bürosu Komutanı General Joseph Lengyel: Irkçılık, aşırıcılık ve nefretin kınanmasında çalışma arkadaşım kuvvet komutanlarıyla birlikteyim. Çeşitliliğimiz gücümüzdür.



‘İĞRENÇ BİR YALAN’

Trump ise Twitter’dan neo-Nazilerle ırkçılık karşıtları arasında ahlaki benzerlik bulmadığını, bunun ‘iğrenç bir yalan’ olduğunu söyledi. Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı hedef aldı.



BİR BİR KALDIRIYORLAR

Charlottesville şehrinde, kölelik yanlısı Konfederasyon komutanının heykelinin kaldırılması kararıyla başlayan çatışmalar, gözleri diğer eyaletlerdeki heykellere çevirdi. Çatışmaların sıçramasından endişe eden yetkililer, kendi eyaletlerindeki heykelleri kaldırma kararı aldı. Birçok eyalette tartışma konusu heykeller müzelere taşınırken, Kuzey Carolina eyaletindeki bir heykel protestocular tarafından devrildi. Maryland’e bağlı Baltimore’da, Belediye Başkanı Catherine Pugh’ın emri ile 4 heykel kaldırıldı. Kamu güvenliği yararına alındığını belirtilen karar ile tüm heykeller sabaha karşı kaldırıldı. Florida’ya bağlı Gainesville şehrinde ise 113 yıllık ‘Old Joe’ adlı heykel kaldırılarak yakındaki özel bir mezarlığa gönderildi. ABD’nin kurucu komutanlarından Stonewall Jackson, Jefferson Davis ve Robert E. Lee’ye ait heykeller de sırasıyla St. Petersburg, San Diego ve Brooklyn şehirlerinden kaldırıldı. Yaşananların ardından New Orleans, Annapolis, Charlottesville, Jacksonville ve Lexington şehirlerindeki heykellerin de kaldırılmasına karar verildi. Başkent Washington’da yer alan Kongre Binası Capitol’ün girişindeki Konfederasyon komutanlarına ait 12 heykelin kaldırılması da planlanıyor.



TRUMP: TARİHİMİZ PARAMPARÇA EDİLİYOR

Trump, Konfederasyon Ordusu komutanlarının heykellerinin kaldırılmasına Twitter’dan tepki gösterdi. ABD Başkanı, “Muhteşem ülkemizin tarihi ve kültürünün güzel heykellerimiz ve anıtlarımızın kaldırılmasıyla paramparça edilmesini görmek üzücü. Tarihi değiştiremez ama tarihten öğrenebilirsiniz. Robert E Lee, Stonewall Jackson- Sıradaki kim, Washington mı, Jefferson mı? Çok aptalca. Kentlerimiz, kasabalarımız ve parklarımızdan çıkarılan güzellik çok özlenecek ve hiçbir zaman yeri doldurulamayacak” ifadelerini kullandı. Trump’ın, konfederasyon komutanlarının yanı sıra onlara karşı savaşan ve ABD’nin kurucu babaları olan George Washington ve Thomas Jefferson’ın ismini sayması dikkat çekti.



KOMUTANIN TORUNU: HEYKEL KALKSIN

Heykeliyle çatışmaların fitilini ateşleyen Konfederasyon Ordusu Komutanı Robert E. Lee’nin büyük büyük torunu Robert E. Lee V. (54), CNN televizyonuna konuştu. Torun Lee, Charlottesville’de yaşanan olayları ‘üzücü’ ve ‘duygusuz’ olarak tanımlarken, büyük büyük dedesine ait olan heykelin müzeye kaldırılmasının daha uygun olacağını açıkladı. Kararı yetkililerin vereceğini belirten Lee, “Eğer heykelin kaldırılması yönünde bir karar alınırsa, uygundur” dedi.



'KIZIMI SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR'

Hafta sonu Charlottesvile’deki protestolarda bir aracın yayaların üzerine dalması sonucu hayatını kaybeden Heather Heyer (32) anısına, üst düzey katılımla gerçekleşen bir anma töreni yapıldı. Virginia Valisi ile bazı ABD’li senatörlerin de katılımıyla önceki gün gerçekleşen törende, Heather’in acılı annesi Susan Bro “Kızımı öldürerek susturmaya çalıştılar ancak bilin bakalım ne oldu? Onu sadece yücelttiler” ifadelerini kullandı.