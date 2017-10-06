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    ABD ordusunda ‘komünist asker’ krizi

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 11:37 | Son Güncelleme:

    ABD ordusunda ‘komünist asker’ krizi yaşanıyor. Amerikalı genç bir subayın, üniformasının altına Che tişörtü giymesi ve şapkasının içine 'Komünizm kazanacak' yazması ülkede tartışmalara neden oldu.

    New York’un kuzeyindeki Fort Drum askeri üssünde görev yapan 10’uncu Dağ Bölüğü’nden piyade subay Spenser Rapone, şapkasının içine ‘Komünizm kazanacak” yazdığı ve üniformasının altına Arjantinli devrimci Che Guevara’nın fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtü giydiği için soruşturma altına alındı.

    ABD ordusunda ‘komünist asker’ krizi

    Rapone, Mayıs ayında askeri akademinin mezuniyet töreninde giydiği şapkadaki yazının ve tişörtün fotoğraflarını Twitter’dan bu hafta paylaşmıştı. Paylaşımın ardından Rapone’a büyük tepki oldu. Floridalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un Rapone’u ordudan atması için mektup yazdı.

    Fort Drum üssünün sözcüsü Yarbay Tonya Stokes, Rapone’a ceza verilebileceğini söylerken, ABD ordusunun politikasının askerlerin demokratik süreçlere katılması yönünde olduğunu da vurguladı. Yarbay Stokes, "Askerler seçimlerde oy kullanmaya ve kamusal meselelerde kişisel görüşlerini açıklamaya teşvik edilir" dedi. Askeri yetkili Stokes, Rapone’un davranışının ‘üniformanın giyimine ve görüntüsüne dair kurallar çerçevesinde değerlendirildiğini’ söyledi. ABD ordusunda görevli subaylar, siyasi partilere katılma ve siyasi konuşma hakkına sahip.

     

     

    Etiketler: komünist asker , abd , ordu , che guevara , che , abd ordusu , amerikan ordusu
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