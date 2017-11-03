Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD ordusuna büyük şok! Program donduruldu

    ABD ordusuna büyük şok! Program donduruldu

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni nesil savaş uçağı F-35'lerde pas tespit edildiği için ülkenin hava kuvvetlerinin bu savaş uçaklarıyla donatılması programını dondurdu.

    ABD merkezli Bloomberg’de yer alan habere göre, standartların izin verdiği göstergeleri aşan korozyon izleri, karbon fiberden yapılmış dış panelin alüminyum gövdeyle birleştiği yerde ortaya çıktı.

    Pentagon Sözcüsü Joe DellaVedova, pasın üretici şirketi Lockheed Martin yüzünden çıktığını belirterek, “Düzeltilmesi gereken kusurlar F-35'in uçuş güvenliğini ve operasyonlarımızı tehdit etmeyecek nitelikte” dedi.

    Daha önce de ABD Hava Kuvvetleri sözcüleri, yeni nesil F-35 avcı uçaklarını kullanan pilotlardan, oksijen yetersizliğine işaret edebilecek belirtiler olduğuna dair mesajlar gelmeye devam ettiğini açıklamıştı.

    ABD ordusuna büyük şok Program donduruldu

    Uçağın özellikleri neler?

    Geçmişteki avcılardan dört kat daha fazla etkili havadan havaya mücadele, sekiz kat daha etkili karaya saldırı, üç kat daha etkili stratejik keşif ve hava savunması.

    F-35, 31.000 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır.

    Sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar, böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır.

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri