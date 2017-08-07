‘ABD orada kendini güvende hissetmesin’

KUZEY Kore, BM Güvenlik Konseyi’nin ağırlaştırılmış ekonomik yaptırım kararını kınadı. Kuzey Kore, ABD’ye askeri bir eylemin söz konusu olması halinde stratejik nükleer güçleriyle ‘ciddi bir ders’ vermeye hazır olduğunu belirterek nükleer ve füze programının müzakereye açık olmadığını kaydetti.

Güney Asya ülkelerini bir araya getiren Manila’daki ASEAN ülkeleri zirvesinde Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho imzasıyla dağıtılan mektupta yeni BM yaptırımlarının ‘kurgu’ olduğu belirterek bunların güçlü neticeleri olacağı kaydedildi. Pyongyang yönetiminin devlet medyası kanalıyla yayınladığı mesajda ise ‘yönetimin ABD’den halka ve ülkeye karşı işlediği suçların hesabını çok daha etkili önlemlerle sormaya hazır olduğu’ belirtildi. Misilleme tehdidinin ayrıntıları hakkında bilgi verilmedi. Açıklamada ‘ABD’nin okyanusun karşı yakasında olduğu için kendini emniyette hissetmesinin büyük bir hata olacağına’ da yer verildi.

1 MİLYAR DOLARLIK YAPTIRIM

Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi’nin yasaklama kararını hiçe sayarak 28 Temmuz’da kıtalararası balistik füze denemesi yapmıştı. Uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalar 10 bin km menzilli füzenin ABD’deki hedefleri de vurabileceğini gösteriyor. Güvenlik Konseyi füze denemesine misilleme olarak Kuzey Kore’ye şimdiye kadarki en ağır yaptırımları getirmişti.

Yaptırım listesinde, kömür, demir, demir cevheri, kurşun ve diğer hammadde ihracatı da yer alıyor. ABD’nin açıklamasına göre yaptırımlar Kuzey Kore’nin üç milyar doları bulan ihracatının üçte bir oranında azalmasına yol açacak.