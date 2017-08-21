ABD Kuzey Irak'ta askeri üs kuruyor

Erbil merkezli Rudaw'ın haberine göre, Telafer ilçesine bağlı Zumar nahiyesinin Karez köyünde kurulan üssün yüzde 60’ı tamamlandığı belirtildi. Üsse şimdiye kadar 120 ABD askeri ve 300 uzun menzilli top yerleştirildi. Topçu ateşiyle Telafer’deki terör örgütü DEAŞ hedefleri vuruluyor.

Rudaw’a konuyla ilgili bilgi veren Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Zumar Sorumlusu Hasan Ali, “Amerikalılar üssün kurulmasından önce bölgedeki arsa sahipleri ve muhtarla görüştü. Kimsenin zarar etmeyeceğini ve ödemelerinin yapılacağını söylediler” dedi.

ÜS SAYISI 5'E ÇIKTI

Irak Başbakanı ve silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Abadi, dün Telafer operasyonunun başladığını duyurmuştu.

ABD’nin Kuzey Irak'ta 4 askeri üssü bulunuyordu, Zumar’daki üsle birlikte bu sayı 5’e çıkmış oldu.

Bölgedeki bir güvenlik yetkilisi, üssün önemine dikkat çekerek, “Zumar’daki askeri üs, Şengal ve Zumar bölgelerinde istikrar açısından güven veriyor. Çünkü ABD, askeri üs kurduğu bölgelere zarar gelmesine asla müsaade etmez” diye konuştu.



