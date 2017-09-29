ABD: 'Kürtlerin referandumu DEAŞ'la mücadeleden uzaklaştırdı'

Albay Ryan Dillon, DEAŞ'a yönelik "lazer ışını" gibi olan odaklanmanın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) referendum öncesindeki kadar güçlü olmadığını kaydetti.

IKBY'de Pazartesi günü yapılan referandumdan yüzde 92 oranında bağımsızlık talebi çıkmış, referendum sonucu bağlayıcı olmasa da ülkede ve bölgede gerilim yaratmıştı.

Dillon gazetecilere yaptığı açıklamada "Referandumun Irak'ta DEAŞ'ı yenme misyonuna bir etkisi oldu" dedi. Ancak Erbil Havaalanı'nın kulanıldığı askeri operasyonlarda bir aksama olmadığını söyledi.

Bağdat yönetimi referandumun ardından, sınır kontrollerinin 3 gün içerisinde Bağdat'a verilmemesi halinde IKBY'ye çift yönlü tüm uluslararası hava uçuşlarını durduracaklarını açıklamıştı.

IKBY'nin bu talebi reddetmesi üzerine, Bağdat yönetimi Cuma gününden itibaren tüm uluslararası uçuşlara yasak getireceğini duyurmuştu.