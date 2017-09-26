ABD Kürt referandumuna tepkide doz düşürdü!

Iraklı Kürtlerin bağımsızlık referandumuna günler kala arka arkaya sert, hatta tehditkar açıklamalar yapan ABD’nin referandumun yapılmasının ardından ortaya koyduğu ölçülü tepki Washington’ın topu Türkiye başta bölge ülkelerine bıraktığı yorumlarına neden oluyor. Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’ndan ayrı ayrı yapılan açıklamalarda ‘birleşik Irak’tan yanayız’ vurgusu ve hayal kırıklığı teması olsa da IKYB’ye yönelik herhangi bir yaptırımdan söz edilmedi. Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD ordusunun DEAŞ’la mücadele kapsamında peşmergeye desteğinde bir değişiklik olmadığını bildirdi.

‘Hemen bağımsızlık anlamına gelmiyor’ argümanı iş yapacak

Pentagon Sözcüsü Robert Manning pazartesi günü basınla sohbetinde Kuzey Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumu konusunda ‘Umarız DEAŞ’la mücadelede dikkat dağıtmaz’ demekle yetindi. Manning, ABD’nin peşmergeye desteğinin kesilmesi anlamına gelecek herhangi bir yaptırım ya da tedbir uygulayıp uygulamayacağına ilişkin sorulara ‘Bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok’ yanıtını verdi. Pentagon kaynakları referanduma yönelik hafif tepkiye gerekçe olarak DEAŞ’la mücadeledeki kritik aşamayı gösteriyor. Öte yandan Pentagon’un ‘referandum hemen bağımsızlık ilan edileceği anlamına gelmiyor’ şeklindeki argümana önümüzdeki süreçte sıklıkla başvurulacağı anlaşılıyor.

Beyaz Saray açıklaması İran kaygısının tezahürü

Iraklı Kürtlerin referandumu pazartesi günü Beyaz Saray’ın da gündemindeydi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ‘Referanduma olan tepkilerinde ağırlıklarını koyması için Türkiye, İran ve Irak’a bir mesajınız var mı?’ şeklindeki soruya yanıtı Washington yönetiminin referanduma en önemli itirazının İran’ın Irak üzerindeki nüfuzunu arttırma olasılığı olduğunu açık eden bir cümleyle yanıtladı. Sanders, ‘DEAŞ'ı ortadan kaldırmak ve İran'ı püskürtmek için birleşik bir Irak olmasını umut ediyoruz’ dedi.

Referanduma ilişkin en kapsamlı açıklama ise geçen hafta boyunca IKYB üzerinde ‘referandum yerine Bağdat’la müzakere’ baskısı kurmaya ABD Dışişleri’nden geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in yaptığı yazılı açıklamadaki ‘tarihi ilişkimiz değişmez’ vurgusu dikkat çekti. Açıklamada Erbil’in de kendisini tanımladığı ifade olan ‘Kürdistan Bölgesel Hükümeti’ ifadesi kullanıldı. Nauert’in açıklamasında şu unsurlar yer aldı:

- ABD Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin Irak Kürdistan Bölgesi’nin dışında kalan alanları da kapsayacak şekilde tek taraflı bir bağımsızlık referandumu gerçekleştirmiş olması nedeniyle derin hayal kırıklığı içinde.

- ABD’nin Irak Kürdistan Bölgesi halkıyla tarihi ilişkisi bugün yapılan ve bağlayıcılığı olmayan referandum nedeniyle değişmeyecek ancak bu adımın istikrarsızlığı ve hem bölge için hem de bölge halkı için zorlukları arttıracağına inanıyoruz.

- Tek taraflı referandum Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin Irak hükümetiyle ve komşu ülkelerle ilişkilerini fazlasıyla karmaşık bir hale getirecektir. DEAŞ ile mücadele bitmiş değil ve aşırıcı gruplar istikrarsızlıkla anlaşmazlıkları istismar etmek için beklemede.

- Tüm tarafların Iraklıların geleceğini yoluna koymak için yapıcı bir diyalog içinde olması gerektiğine inanıyoruz. ABD şiddete ve sınırları değiştirecek her türlü tek taraflı adıma karşı.

- ABD birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak’ı destekliyor. Iraklıların arzularını anayasa çerçevesinde gerçekleştirmesine destek olmak için olasılıkları araştırmaya devam edeceğiz.