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    ABD kritik İran açıklaması

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 11:31 | Son Güncelleme:

    ABD'nin İran'da binlerce kişinin tutuklandığı, işkence gördüğü veya öldürüldüğü yolundaki haberlerden derin kaygı duyduğu açıklandı.

    Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, "İran'daki diktatörlüğün vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alması karşısında sessiz kalmayacağız ve her türlü hak ihlali için İranlı liderleri sorumlu tutacağız" denildi.

    Etiketler: abd , son dakika
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