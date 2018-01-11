ABD kritik İran açıklaması

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, "İran'daki diktatörlüğün vatandaşlarının temel haklarını baskı altına alması karşısında sessiz kalmayacağız ve her türlü hak ihlali için İranlı liderleri sorumlu tutacağız" denildi.
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