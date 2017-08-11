ABD, Kore'yi tehdit etti! 'Savaş seçeneği hazır'

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin âkil olmayan şekilde davranmaya devam etmesi durumunda, askeri çözümler tamamiyle hazır! Umarım Kim Yong-un kendisine başka bir yol bulur" açıklamasında bulundu.
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