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    ABD, Kore'yi tehdit etti! 'Savaş seçeneği hazır'

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 14:48Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:56

    ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'ye yönelik askeri harekât opsiyonunun hazır olduğunu söyledi. Trump, silahların 'atışa hazır ve hedefe kilitli' olduğunu belirtti.

    Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin âkil olmayan şekilde davranmaya devam etmesi durumunda, askeri çözümler tamamiyle hazır! Umarım Kim Yong-un kendisine başka bir yol bulur" açıklamasında bulundu. 

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    Etiketler: ABD , ABD Başkanı Donald Trump , TRUMP
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