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    ABD: Kerkük civarındaki çatışmalardan kaygılıyız

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 09:09 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kerkük civarında devam eden çatışmalardan ABD'nin kaygı duyduğunu belirterek, tüm taraflara "şiddeti ve provokatif hareketleri sona erdirme" çağrısında bulundu.

    Sözcü Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük civarındaki olaylara ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığının değerlendirmelerini aktardı.  Açıklamasında Nauert, "ABD, Irak'ın kuzeyinde Altınköprü kasabası civarında yaşandığı belirtilen şiddet olaylarından dolayı endişelidir. Durumu yakından izliyoruz. Tüm taraflara şiddeti ve provokatif hareketleri sona erdirme çağrısı yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Tartışmalı bölgelerdeki durum

    Nauert, Irak merkezi hükümetine, federal güçlerin tartışmalı bölgelerdeki eylemlerini sınırlandırması çağrısı yaptı.
    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin federal güçlerin Irak vatandaşlarını koruması ve çatışmaların provoke edilmemesi yönündeki talimatından memnuniyet duyduklarını vurgulayan Nauert, ülkedeki tartışmalı bölgelerde yaşanan sorunlar anayasal bir zeminde çözülünceye kadar bu alanların "tartışmalı" olarak kalacağını belirtti.

    Nauert, "Taraflar bir uzlaşmaya varıncaya kadar bu bölgelerin güvenlik ve yönetimi konusunda onları koordine olmaya teşvik ediyoruz. Bu zamana kadar tüm taraflar, Irak Başbakanı İbadi'nin önerdiği ve Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) de açık bir şekilde kabul ettiği anayasa zemininde diyalog içinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

    Açıklamada Nauert, ABD'nin hem Irak'ın birleşik, istikrarlı, demokratik ve federal bir ülke niteliğiyle kalması hem de IKBY'nin ülkenin bölünmez bir parçası olarak devamından yana olduğunu kaydetti.

    IKBY, Kerkük-Erbil karayolunda dün Peşmerge ve Irak güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada "10 hummer ile en az iki tankın imha edildiğini" öne sürmüştü. IKBY Güvenlik Ajansından yapılan açıklamada, "Peşmerge güçleri, Kerkük'ün Altunköprü kasabası yakınındaki Karabağ köyü civarında kendilerine saldıran Irak ordusu ve Haşdi Şabi'ye ait 10 hummer ile aralarında M1 Abraham tipi tankın da bulunduğu iki tankı imha etti." ifadesi kullanılmıştı.

    Etiketler: Kuzey Irak , Haber
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