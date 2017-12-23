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    ABD kendisini marjinalleştirdi

    Hürriyet Haber
    23.12.2017 - 01:12 | Son Güncelleme:

    FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, BM Genel Kurulu’ndaki Kudüs tasarısı oylamasında üye ülkeleri tehdit eden ABD’yi eleştirdi.

    Macron, “Amerikalıların hatası, çözümü İsraillilerin ve Filistinlilerin elinde olan bir meselede tek taraflı hareket etmekti” dedi. Macron, “Amerikalılar kendilerini marjinalleştirdi ve ben aynısını yapmamaya çalışıyorum” diye konuştu. Macron, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıyıp tanımayacağı sorusu üzerine, bu konuda acele bir karar almak istemediğini belirterek, “Bugün tek taraflı bir şekilde bu şartlarda Filistin’i ülke olarak tanımak etkili bir karar mı? Konuştuğumuz bu anda buna inanmıyorum” açıklamasını yaptı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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