ABD kendisini marjinalleştirdi

Macron, “Amerikalıların hatası, çözümü İsraillilerin ve Filistinlilerin elinde olan bir meselede tek taraflı hareket etmekti” dedi. Macron, “Amerikalılar kendilerini marjinalleştirdi ve ben aynısını yapmamaya çalışıyorum” diye konuştu. Macron, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıyıp tanımayacağı sorusu üzerine, bu konuda acele bir karar almak istemediğini belirterek, “Bugün tek taraflı bir şekilde bu şartlarda Filistin’i ülke olarak tanımak etkili bir karar mı? Konuştuğumuz bu anda buna inanmıyorum” açıklamasını yaptı.