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    ABD, İslamiyet'e hakaret nedeniyle özür diledi

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 09:18 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 10:04

    ABD, Afganistan'da Taliban'ı caydırmak için bölgede dağıtılan propaganda kağıtlarında Müslümanların tepkisine neden olan olan ifadeler sebebiyle özür diledi.

    İslamiyet'e hakaret içerdiği belirtilen propaganda kağıtlarının üzerinde Kuran-ı Kerim'den ayetler ve Taliban bayrağı taşıyan bir köpeke ait görüntü bulunuyor.

    ABD tarafından Pervan vilayetinde dağıtılan propaganda kağıtlarının üzerinde halka Taliban'a karşı ABD güçleriyle işbirliği yapılması çağrısı yapılıyor. 

    ABD'nin propaganda kağıtlarını dağıtmasının ardından, hem bu kağıtların üzerine Kuran-ı Kerim'den ayetler konulması hem de köpek resmi bulunması büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. 

    ABD'nin Afganistan'da sürdürdüğü askeri harekatın 16'ıncı yılında, Taliban'a karşı halk desteğini yeteri kadar arkasına alamadığı belirtiliyor.

    Etiketler: ABD , Kabil , Afganistan
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