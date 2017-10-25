ABD işdünyası ile vize görüşmesi

Erdoğan, görüşmede sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, önceki akşam Amerikan Türk Konseyi ile ABD Ticaret Odası heyetiyle Beştepe’de yaklaşık bir saatlik görüşme yaptı. Görüşmeye AB Bakanı Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir katıldı. Görüşmede ağırlıklı olarak Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım fırsatları ele alındı. Son günlerde yaşanan vize krizinin de gündeme geldiği görüşmede Erdoğan’ın “ABD’nin vize konusundaki savunmasını doğru bulmuyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin sekteye uğramaması için vize sorununun çözülmesi gerekiyor. Karşılıklı yatırımları arttırmamız gerekiyor” mesajı verdiği belirtildi. Son derece verimli ortamda geçtiği kaydedilen görüşmede ABD heyeti de vize krizinin çözülmesi için somut adımların atılması gerektiğine, vize krizinin iki ülkeye de yarar sağlamadığına dikkat çekti. ABD heyeti, görüşmede sorunun normale dönmesi gerektiğini de kaydetti. Kabulde TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında ekonomik işbirliğinin arttırılmasına dönük bir işbirliği protokolü imzalandı.

ABD Ticaret Odası Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Myron Brilliant