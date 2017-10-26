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    ABD İran'ı suçladı: "Bölmeye çalışıyorlar"

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 10:14 | Son Güncelleme:

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond "H. R. McMaster, İran’ın Kürt bölgesini bölmeye çalıştığını, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) İran’ın bu çabasını kabul ettiğini söylediğini" aktardı.

    Alhura TV’ye verdiği demeçte "H. R. McMaster, İran’ın kendi çıkarları için Irak’ın güvenliği olmak üzere her şeyi kullanmayı istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Bir sorun yaşandığında, toplum veya oluşumlar içinde kargaşa yaratılıp, şiddete düğru gidildiğinde İran’ın Pasdar ordusunun elinin içinde olduğunu görüyoruz.
    İran, Kürt Hükümeti’nin parçalanmasını ve Başkan Mam Celal’in ölümünden sonra KYB’nin bölünmesi için çalıştı. İran referandumun başından beri Kürt Bölgesi’nde önemli bir rol oynadı. Elde ettiği kazanımları kendi çıkarları için kullandı.”

    Rudaw'ın aktardığına göre, İran’ın Irak Hükümeti’ne bağlı kurumlarda önemli bir etkiye sahip olduğunu işaret eden Herbert Raymond "H. R." McMaster, “Tahran Bağdat’ın kontrolü dışında kendine bağlı milisler yetiştirdi. Söz konusu milisleri kendi çıkarını korumak adına kullanıyor. En belirgin yanı Kürtlerin yaptığı referandumuna engelleri çıkartmasıdır” dedi.


    Etiketler: ABD
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