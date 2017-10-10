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    Haberler >Dünya>Gerilime Rusya da dahil oldu

    Gerilime Rusya da dahil oldu

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 19:43 | Son Güncelleme:

    Kremlin'in Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ABD'nin İran Devrim Muhafızları'nı (IRGC) 'terör örgütleri listesi' alma planına olumlu yaklaşmadıklarını söyledi.

    ABD Başkanı Başkanı Donald Trump'ın İran Devrim Muhafızları'nı 'terör örgütleri' listesine alma ihtimaline ilişkin bir açıklama yapan Kabulov, "Biz buna olumsuz bakıyoruz ve IRCG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz" dedi.

    Kabulov, Washington'un tüm adımları İran'la yapılan nükleer anlaşmayı bozmak için attığının da altını çizdi. 

    'MUHTEMEL KARARIN SURİYE'YE DE ETKİSİ OLACAK'

    Sputnik'în haberine göre Rus yetkiliye Washington'un bu hamlesinin başta Suriye olmak üzere bölgedeki durumu olumsuz etkileyerek gerilimi tırmandırıp tırmandırmayacağı da soruldu. 

    Bu hamlenin istikrara bir katkısı olmayacağını ifade eden Kabulov, IRCG'nin terör örgütleri listesine dahil edilmesinin Suriye için de etkisi olacağını vurguladı. 

    2015'DE İMZALANDI

    ABD Başkanı Trump'ın bu hafta İran ile P5+1 ülkeleri arasında yapılan 2015 tarihli nükleer anlaşmayı 'feshetmesi' bekleniyor. Trump'ın ayrıca IRGC'yi de 'terör örgütleri listesi'ne dahil edeceği belirtiliyor.

    Trump'ın açıklamasında ABD'nin anlaşmadan tamamen çıkacağı yönünde bir ifade yer almasa da, ABD Başkanı, Kongre'ye İran'a yönelik yaptırımlara geri dönülüp dönülmemesi konusunda karar vermeleri için 2 ay süre tanımıştı.

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    Etiketler: abd , rusya , iran , devrim muhafızları , Devrim Muhafızları
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