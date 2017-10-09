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    ABD ile vize krizinde son dakika gelişmesi

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 12:58 | Son Güncelleme:

    ABD ile yaşanan vize krizinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve bu ülkenin Türkiye'deki vize işlemlerini askıya alması kararından dönülmesi yönündeki beklentinin iletildiği bildirildi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Kosnett Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

    NET MESAJ: KARARDAN GERİ DÖNÜN

    Bakanlık yetkilileri, Kosnett'e "gereksiz tırmanışa ve mağduriyete yol açan vize işlemlerinin askıya alınmasına yönelik karardan dönülmesi yönündeki Türkiye'nin beklentisini" iletti.

    ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'in Ankara dışında olması sebebiyle Müsteşar Kosnett'in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

    Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın da dün akşam ABD Büyükelçiliğinin vize konusundaki açıklamasının ardından Büyükelçi Bass ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

    ABD’nin Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını açıklaması üzerine, Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de “ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır.” açıklamasını yapmıştı.

     

     

     

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    Etiketler: ABD , Vize , dışişleri bakanlığı , son dakika
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