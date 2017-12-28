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    ABD ile vize krizinde sıcak saatler yaşanıyor... Açıklama bekleniyor

    Cansu ÇAMLIBEL / WASHINGTON
    28.12.2017 - 16:20 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir saat içinde vize krizinin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yapması bekleniyor.

    ABD ile vize krizinde sıcak saatler yaşanıyor... Açıklama bekleniyorABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bir saat içinde krizin tamamen çözüldüğüne dair açıklama yapması bekleniyor.

    ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

    Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.

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    Etiketler: son dakika haberi , Vize krizi
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