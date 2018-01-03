ABD ile sessiz temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem en yakınındaki ancak şimdi milletvekili olan siyasetçi, oluşturduğu bir grupla ABD ile yaşanan vize krizi sırasında devreye girmek istedi.



Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile bu ‘sessiz temas grubu’ 2017 Aralık ayının ilk haftasında ABD’ye gitti. Aralarında bir bakanın da bulunduğu üst düzey 30 yetkili ile peş peşe görüşmeler yaptılar.



Vize sorunu, davalar, YPG’ye silah konusu gibi iki ülke arasındaki sorunlar 10 başlıkta toplandı. Diğer başlıklar için de oluşturulan sessiz temas grubunun çalışmaları sürecek.