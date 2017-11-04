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ABD ile saat farkı artıyor

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 21:04 | Son Güncelleme:

ABD’de 5 Kasım’da yerel saatle 02.00’de saatler bir saat geri alınacak.

Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat daha artacak. New York, New Jersey, Washington D.C, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 olacak. Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle saat farkı da 8’den 9’a çıkacak. Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle ise 9 yerine 10 saat olacak. Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle de saat farkı 10’dan 11’e çıkacak. Alaska eyaletiyle saat farkı 11’den 12’ye çıkarken, Hawaii eyaletiyle saat farkı da 13’ten 14’e yükselecek.

Etiketler: ABD saat farkı , gazetehaberleri
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