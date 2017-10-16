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    ABD heyeti Türkiye'de... Vize sorusuna yanıt verdi

    AA
    16.10.2017 - 16:05 | Son Güncelleme:

    Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunacak ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi. ABD Büyükelçiliği'nden 'sağlık' ve 'insani durumlar' için vize duyurusu geldi. Bu tür başvurular için vize hizmeti açıldı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa Havalimanına indi. Cohen, muhabirin, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkındaki sorusuna "Belirleyici olan ben değilim" şeklinde cevap verdi. Amerikalı heyetin yarın Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşme yapması bekleniyor.

    SAĞLIK VE İNSANİ DURUMLAR İÇİN VİZE AÇIKLAMASI

    Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği sosyal medya hesabından sağlık ve insani durumlarda verilecek olan ABD vizesi için bir duyuru yaptı. ABD Büyükelçiliği'nin Türkiye'ye vizeleri askıya aldıklarını duyurmasının ardından süren kriz devam ederken yeni bir hamle geldi. ABD, Twitter hesabı üzerinden sağlık ve insani durumlarda verilecek olan ABD vizesi için duyuru yaptı. Bu tür başvurular için vize hizmeti açıldı. Elçilikten yapılan açıklamada, "Acil insani ve sağlık durumlarında ABD vize başvurusu için lütfen ziyaret ediniz → https://ais.usvisa-info.com/" denilerek vize hizmetinin yapıldığı siteye yönlendirme yapıldı. 

    Duyuru şu şekilde:

    ABD heyeti Türkiyede... Vize sorusuna yanıt verdi

     

     

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    Etiketler: Vize krizi
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