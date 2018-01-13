ABD heyeti terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle Kobaniâ€™de buluÅŸtu

Max Martin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± heyeti, Ã¶nceki gÃ¼n PYDâ€™nin eÅŸbaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Aldar Halil, Kandilâ€™den gelen Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ± Fevze Yusuf ve Bedran Ciya KÃ¼rtâ€™le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±, AmerikalÄ± yetkililere Suriyeâ€™de federal sistem kurulmasÄ± taleplerini iletti.
Heyet daha sonra Kobaniâ€™ye (Aynularab) geÃ§erek SDGâ€™nin genel komutanÄ± Åžahin Cilo kod adlÄ± Ferhad Abdi Åžahinâ€™le toplantÄ± yaptÄ±.
ABD heyeti, Rakka meclisi Ã¼yeleriyle de bir araya gelerek, harabeye dÃ¶nen kentin yeniden inÅŸasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.