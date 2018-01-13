Ara
MENÃœ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>ABD heyeti terör örgütüyle Kobaniâ€™de buluÅŸtu

    ABD heyeti terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle Kobaniâ€™de buluÅŸtu

    AA Â
    13.01.2018 - 22:55 | Son GÃ¼ncelleme:

    ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan bir heyet, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKKâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki uzantÄ±sÄ± PYDâ€™nin kontrolÃ¼ndeki yerleÅŸimleri ziyaret etti.

    Max Martin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± heyeti, Ã¶nceki gÃ¼n PYDâ€™nin eÅŸbaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Aldar Halil, Kandilâ€™den gelen Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ± Fevze Yusuf ve Bedran Ciya KÃ¼rtâ€™le gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

    GÃ¶rÃ¼ÅŸmede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±, AmerikalÄ± yetkililere Suriyeâ€™de federal sistem kurulmasÄ± taleplerini iletti.

    Heyet daha sonra Kobaniâ€™ye (Aynularab) geÃ§erek SDGâ€™nin genel komutanÄ± Åžahin Cilo kod adlÄ± Ferhad Abdi Åžahinâ€™le toplantÄ± yaptÄ±.

    ABD heyeti, Rakka meclisi Ã¼yeleriyle de bir araya gelerek, harabeye dÃ¶nen kentin yeniden inÅŸasÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ï»¿

    EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

      Sayfa BaÅŸÄ±
      HÃ¼rriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
      • HÃ¼rriyet Emlak
      • HÃ¼rriyet Oto
      • YenibiriÅŸ
      • Yakala.co
      • HÃ¼rriyet TV
      • HÃ¼rriyet Aile
      • Mahmure
      Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri