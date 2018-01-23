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    ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı'nda

    AA
    23.01.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cohen başkanlığındaki heyet, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle bir araya gelecek

    Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'da bulunan ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı'na geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in başkanlık yaptığı ve ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin de dahil olduğu heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na girdi.

    ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak. ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada da toplantı yapacak.

    Etiketler: afrin , afrin harekatı , son dakika
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