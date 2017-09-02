ABD Hazine Bakanlığı: DEAŞ’ın Musul ‘finans emiri’ Türkiye’de

Açıklamayı yapan ABD Hazine Bakanlığı’nın böylece Türkiye üzerindeki baskıyı arttırmak istemiş olabileceği kaydedilirken Mansur’un kıdemli bir finans uzmanı olduğu; daha önce 2009 yılının sonlarına kadar El Kaide Irak’ta faal olduğu belirtildi. İddiaya göre Muhammed el Mansur, DEAŞ daha Musul’da sözde halifelik ilan etmeden örgütle çalışmaya başladı, 2015 yılında DEAŞ için para akladı, para transferi yaptı, 2016 yılının ortalarında ise Irak ve Suriye’den çıkarılan ham petrolün satılmasında etkili oldu.