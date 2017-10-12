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ABD Hazine Bakanı'nın Fed başkanlığı kulisi

Hürriyet Haber
12.10.2017 - 09:27 | Son Güncelleme:

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Jerome Powell'ın Fed başkanı olması için bastırdığı belirtiliyor.

Fed başkanlığı için ABD kulislerinden sürekli yeni iddialar sızıyor. Son iddia ABD'de son zamanlarda kulis haberleri ile dikkat çeken Politico'dan geldi.

BusinessHT'nin haberine göre Politico’nun sürece yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fed Guvernörü Jerome Powell’ın Fed başkanı olması Beyaz Saray’da kulis çalışması yapıyor. Bir kaynak Mnuchin’in Powell’ı özel olarak Başkan Donald Trump’a tavsiye ettiğini bildirildi.

2 kaynağa göre Trump, Fed başkanlığı için henüz karar vermiş değil. Kaynaklara göre Powell’ı iyi tanıyan ve başkanlık için güvenli bir seçim olacağını düşünen Mnuchin, Powell’in kararları üzerinde belli bir noktaya kadar etkili olabileceğini düşünüyor. ABD Hazine Bakanlığı konu hakkında Politico’nun sorularını yanıtlamadı.

Daha önce Mnuchin'in ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Fed başkanlığı için Kevin Warsh ile görüştüğü de iddia edilmişti.

Mevcut başkan Janet Yellen'ın görev süresi Şubat 2018'de doluyor.

Etiketler: Jerome Powell , fed , janet yellen
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