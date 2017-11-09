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    ABD hava kuvvetleri uzay çağına geçiyor

    Hürriyet Haber
    09.11.2017 - 09:18 | Son Güncelleme:

    ABD Hava kuvvetleri ve Lockheed Martin şirketi 2021 yılına kadar F-15 savaş uçaklarını lazer silahlarla donatacak.

    ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı ve Lockheed Martin şirketi, lazer silahların üretimiyle ilgili bir sözleşme imzaladı. F-15 savaş uçaklarının 2021 yılına kadar lazer silahla donatılması planlanıyor.

    Sputnik'in Popular Mechanics dergisine dayanarak verdiği habere göre, yeni lazerin temelinde, Lockheed Martin şirketinin ABD Donanması için geliştirdiği LaWS (Laser Weapon System) teknolojisi yatacak. Sistem, birkaç lazer enerjisinin tek demette birleştiği dalga boyu bölmeli çoklamanın kullanımını öngörüyor.

    Maliyeti 26.3 milyon dolar olan sözleşme, ‘havadan havaya’ ve ‘karadan havaya’ sınıfından füzeleri imha eden lazerlerin geliştirilmesini öngören SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator) programı kapsamında imzalandı.

    Etiketler: son dakika
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