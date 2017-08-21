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    ABD-Güney Kore ortak tatbikatı başladı

    DW Türkçe
    21 Ağustos 2017 - 10:11Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 10:12

    ABD ile müttefiki Güney Kore'nin olağan ortak askeri tatbikatı başladı. Pyongyang tatbikatın gerçek çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

    Kuzey Kore ile ilişkilerin gerildiği ortamda ABD ile müttefiki Güney Kore'nin olağan yıllık ortak askeri tatbikatı başladı. İki hafta sürecek olan tatbikata on binlerce asker katılıyor. ABD tatbikat için bölgeye 17 bin asker sevk etti. Geçen yıl ortak tatbikatta 25 bin Amerikan askeri görev almıştı.

    Kuzey Kore askeri tatbikatı tehdit olarak algılıyor. Pyongyang yönetimi ABD'yi "Kore yarımadasında ateşe körükle gitmekle" suçladı. Resmi Rodong Sinmun gazetesinin haberinde tatbikatın "gerçek çatışmaya dönüşmeyeceğini kimsenin garanti edemeyeceği" belirtildi.

    GÖRECELİ YUMUŞAMA

    ABD Savunma Bakanı James Mattis, ortak tatbikattan amacın ABD'nin "Güney Kore ve müttefiklerini savunma kararlılığını ve yeteneğini güçlendirmek olduğunu" söyledi.

    Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma ve balistik füze geliştirme programı yüzünden patlak veren anlaşmazlık son zamanlarda iyice tırmanmış ve ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi askeri müdahale ile tehdit etmişti.

    Pyongyang yönetimi ise ABD'nin Pasifik Okyanusu'ndaki Guam adasının açıklarına deneme amaçlı füze fırlatmaya hazırlanıldığını duyurmuştu. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un daha sonra bu tahdidi kaldırmıştı.

    Etiketler: Kuzey Kore , KORE , ABD
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