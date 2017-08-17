ABD Genelkurmay Başkanı: Kuzey Kore ile barış mümkün

ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, Kuzey Kore'ye karşı herhangi bir askeri operasyondan önce ABD'nin, müttefiklerine danışacağını söyledi.

Beijing'de bulunan Dunford bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore sorununda barışçı bir çözüm için çaba gösterdiklerini söyleydi. Dunford, "Başkan (Donald) Trump bizden Kuzey Kore için uygulanabilir askeri seçenekler geliştirmemizi istedi" dedi. Dunford, Amerikan ve Japon hava kuvvetlerinin bölgede yaptıkları ortak askeri tatbikatların ertelenmesi konusunun müzakere masasında olmadığını da vurguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için sadece ekonomik baskının yetersiz kalacağını ve bu ülkeye karşı askeri seçenek kullanılmasının "korkunç" olacağını söyledi.